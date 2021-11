Een dode nadat busje in Terneuzen van de weg op schip belandt

Door een ongeluk waarbij een busje vrijdagochtend in Terneuzen van de weg is geraakt en op een schip terecht is gekomen, is één inzittende overleden. Het slachtoffer was vast komen te zitten in het busje, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Vijf anderen raakten gewond. Vermoedelijk is het voertuig bij de Buitenhaven door slagbomen gereden en vervolgens niet in het water, maar half op een binnenvaartschip terechtgekomen, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.