De onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma worden eind november hervat, maakte de EU woensdag bekend. Na maanden stilstand komen op 29 november delegaties van Iran, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk weer bij elkaar in Wenen. De Verenigde Staten zijn vooralsnog slechts als waarnemer aanwezig. Praten is positief, maar Teheran heeft inmiddels een reputatie op het gebied van vertragingstactiek.