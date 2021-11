De A2 is tussen Echt en Eindhoven dit weekend afgesloten in verband met onderhoud. In de rijrichting Eindhoven gaat de snelweg vrijdagavond om 21.00 uur vanaf knooppunt Het Vonderen bij Echt en knooppunt Leenderheide dicht voor alle verkeer tot maandagochtend 05.00 uur. De andere richting op is de A2 vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot en met zaterdagavond 23.59 uur afgesloten.