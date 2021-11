Sif levert grootste funderingen windmolens ooit voor Dogger Bank

Het Nederlandse Sif gaat de grootste funderingen die het bedrijf ooit heeft gemaakt leveren aan het windmolenpark Dogger Bank, voor de kust van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zogeheten monopiles, enorme palen die in de zeebodem verankerd staan en waarop de volledige windmolen wordt geplaatst. Die hebben een diameter van 8,6 meter, wat volgens Sif bijna de maximale omvang is die het bedrijf kan maken in zijn bestaande fabrieken.