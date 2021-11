Hoge Raad doet uitspraak in slepende Yukos-zaak

De Hoge Raad doet later op vrijdag uitspraak in de slepende zaak tussen enerzijds Rusland en anderzijds voormalige aandeelhouders van het voormalige Russische olieconcern Yukos Oil. Moskou zou de aandeelhouders meer dan 50 miljard dollar aan schadevergoeding moeten betalen vanwege de in hun ogen illegale en politiek gemotiveerde onteigening van het concern. Maar Rusland is het daar niet mee eens en vocht dit besluit aan tot aan de hoogste rechter.