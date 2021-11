Chinese vastgoedsector onder druk op beurs in Hongkong

De Chinese vastgoedbedrijven stonden vrijdag onder druk op de aandelenbeurs in Hongkong. De handel in het aandeel van de Chinese projectontwikkelaar Kaisa Group en enkele van zijn dochterbedrijven werd opgeschort. De stap volgde op de aankondiging van Kaisa Group dat zijn financiële tak een betaling op een van zijn vermogensbeheerproducten heeft gemist. Kaisa Group is de op een na grootste uitgever van in dollars genoteerde obligatieleningen onder de Chinese projectontwikkelaars, na zijn noodlijdende branchegenoot Evergrande.