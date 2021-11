Koning opent spiegeldepot van Boijmans

Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag het depot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het eerste voor publiek toegankelijke museumdepot ter wereld. Het gebouw van architect Winy Maas, in de vorm van een schaal, is bekleed met 1664 panelen van spiegelglas, in totaal 6609 m2, waarin Rotterdam, de hemel en de voorbijgangers weerspiegelen. Het gebouw, waarin de 151.000 internationale kunststukken vanaf 1400 met een gezamenlijke waarde van 8 miljard euro zijn ondergebracht, heeft 94 miljoen gekost en geldt nu al als een grote blikvanger van de om de architectuur steeds beroemdere havenstad.