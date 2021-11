„We moeten met elkaar in gesprek, de pijn bespreekbaar maken en het vertrouwen herstellen.” De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei donderdag in een gemeenteraadsdebat over een omstreden politieoptreden tijdens een woonprotest in de stad dat hij samen met de politie en het Openbaar Ministerie om de tafel wil met de organisatie van de demonstratie „onder leiding van een onafhankelijke derde.”