Bij de asielzoekersopvang in de kazerne Harskamp blijven zaterdag de poorten gesloten, vanwege twee aangekondigde demonstraties nabij de locatie. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdagavond, nadat NRC had vernomen dat inwoners van de opvanglocatie een brief ontvingen waarin de instantie hen op de hoogte stelt van de voorzorgsmaatregel.