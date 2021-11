Opnieuw Nederlands bedrijf onder vuur van aandeelhouders

Met financieel dienstverlener Intertrust is opnieuw een Nederlands beursgenoteerd bedrijf onder vuur komen te liggen van een ontevreden aandeelhouder. Investeerder Hawk Ridge Capital is niet blij dat Intertrust al jaren niet aan de eigen verwachtingen voldoet en ook minder hard groeit dan de markt. In een open brief vraagt de activistische belegger om het aanstellen van een aantal nieuwe commissarissen die de aandeelhouders vertegenwoordigen en het bekijken van een mogelijke verkoop aan een branchegenoot.