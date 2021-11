Von der Leyen verdedigt vlucht van 19 minuten

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft afgelopen zomer een vlucht per privétoestel van Wenen naar Bratislava gemaakt van 19 minuten omdat er volgens haar woordvoerder „geen andere efficiënte optie” was. De Duitse ligt onder vuur omdat ze op de VN-klimaattop in Glasgow oproept de EU-ambities voor het sneller terugdringen van de CO2-uitstoot te volgen, maar binnen de EU zelf meermaals van chartervliegtuigen gebruik blijkt te maken.