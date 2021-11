Het minimumloon dat gemeenten aan hun ambtenaren betalen gaat omhoog naar 14 euro per uur. Dat zijn vakbonden FNV, CNV en CMHF overeengekomen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook komt er in twee stappen een loonsverhoging van in totaal 3,9 procent en een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto. De leden van de bonden moeten nog wel instemmen met het bereikte akkoord.