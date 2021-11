Vier vermeende uitvoerders van een aanslag rond het afgeperste fruitbedrijf De Groot, blijven vastzitten, besloot de rechtbank in Arnhem donderdag. Het Openbaar Ministerie noemt de aanslag in Tiel in de nacht van 4 op 5 juni onderdeel van „een reeks terreuraanslagen, die zijn weerga niet kent” en die het opsporingsapparaat „van Friesland tot Limburg” bezighoudt qua capaciteit.