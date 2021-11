Leasebranche waarschuwt voor viezere auto door hogere bijtelling

Door de geplande verhoging van de bijtelling voor elektrische auto’s per 1 januari in combinatie met de chiptekorten dreigen er meer auto’s met een verbrandingsmotor op de weg te komen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Die merkt dat er veel vraag is van zakelijke rijders om nog voor het einde van het jaar een elektrische auto te gaan rijden, maar dat er weinig auto’s beschikbaar zijn.