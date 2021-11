Legaal geteelde ‘staatswiet’ van zeven telers in 2022 te koop

De legaal geteelde ‘staatswiet’ gaat in de tweede helft van komend jaar in de verkoop in verschillende coffeeshops. Dat is het streven van het kabinet, schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), ook namens Hugo de Jonge (Volksgezondheid), in een brief aan de Tweede Kamer. Zeven door de overheid aangewezen telers zijn nu bezig met het opzetten van hun teeltbedrijven voor dit wietexperiment. Mogelijk komen daar nog drie telers bij. Coffeeshops in tien deelnemende gemeenten gaan de wiet verkopen.