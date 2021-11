Instellingen en organisaties in de veertien gemeenten die onder de Veiligheidsregio Twente vallen, kunnen financiële steun aanvragen bij de veiligheidsregio voor de controle van coronatoegangsbewijzen. Het bedrag dat beschikbaar is verschilt per gemeente, maar ligt zo tussen de 250 euro en 500 euro. Met dat geld kunnen zij extra controleurs aanstellen.