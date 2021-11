Verreweg de meeste voedselproducten in supermarkten vallen niet in de zogeheten Schijf van Vijf, waarin gezonde producten staan. Bij de zes onderzochte supermarktketens valt 79 procent van het aanbod in de schappen niet in deze categorie, maar gaat het om bewerkte voedselproducten. Daarin zit vaak te veel suiker, zout en verzadigd vet, wat slecht is voor de gezondheid.