Uitzetten van glasaal helpt niet bij herstel palingstand

Het uitzetten van jonge palingen, de zogenoemde glasaal, helpt niet om de palingstand te herstellen. Alle visserij op paling moet daarom in heel Europa stoppen, adviseert de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) donderdag aan de Europese Commissie. Het ICES brengt elk jaar een palingadvies uit, op basis waarvan Europese lidstaten wetgeving en maatregelen baseren. In Nederland lopen verschillende projecten met het uitzetten van glasaal in de rivieren om de palingstand te herstellen.