De 30-jarige Mustapha S., die in de Pijp in Amsterdam vijf mensen neerstak, was tijdens de steekpartij volledig ontoerekeningsvatbaar. De psycholoog en de psychiater die hem hebben onderzocht, adviseren de rechtbank de verdachte tbs met dwangverpleging op te leggen. Dit zei zijn advocaat Nienke Hoogervorst donderdag in de rechtbank in Amsterdam. S. was nog niet in staat om deze inleidende zitting bij te wonen.