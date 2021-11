VN-milieubureau ziet tekort aan klimaatfinanciering fors toenemen

Ontwikkelingslanden zullen de komende jaren nog veel meer geld tekortkomen om zich te wapenen tegen klimaatverandering dan nu, waarschuwt VN-milieubureau UNEP. De organisatie becijfert in een rapport dat het bedrag dat arme landen nodig hebben om zich aan te passen, bijvoorbeeld aan meer droogte en een stijgende zeespiegel, tot 2030 kan oplopen tot 300 miljard dollar per jaar. Dat is vijf keer zoveel als de bijna 80 miljard per jaar die ze tot nu toe jaarlijks aan giften en leningen ontvangen. In een optimistisch scenario is rond 2030 ongeveer 140 miljard per jaar nodig.