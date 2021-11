Amerikaanse bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen vanaf 4 januari te maken met nieuwe vaccinatieregels. Ze moeten zorgen dat het personeel dan is ingeënt tegen het coronavirus of wekelijks wordt getest, schrijft The Washington Post. Ondernemingen moeten medewerkers ook betaald verlof geven als ze zich willen laten vaccineren of moeten herstellen van eventuele bijverschijnselen.