De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de cultuur binnen het advocatenkantoor dat de overheid bijstaat. Pels Rijcken kreeg in de voorbije jaren te maken met een grote fraudezaak waar de toenmalige bestuursvoorzitter bij betrokken was. Bovendien bleek woensdag uit onderzoek van NRC dat er van alles mis is met de werkcultuur op het kantoor.