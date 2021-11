Meer dan twintig landen en instellingen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Denemarken, beloven een einde te maken aan hun overheidssteun voor fossiele brandstofprojecten in andere landen. Ze hebben daar donderdag een overeenkomst over gepresenteerd op de klimaattop in Glasgow. Zoals woensdag al bekend werd, staat Nederland niet op de lijst van landen die het initiatief steunen.