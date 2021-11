Britten die positief testen op het coronavirus kunnen binnenkort misschien een pil krijgen om de symptomen onder controle te houden en ernstige klachten te voorkomen. Een pil die is ontwikkeld door farmaceut MSD is donderdag goedgekeurd door de Britse toezichthouder voor geneesmiddelen, de MHRA. Het is de eerste goedkeuring voor het middel.