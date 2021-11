In Zeewolde, in de provincie Flevoland, is bij een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep (H5), aldus het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Circa 10.000 dieren worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.