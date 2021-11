Onderzoek: minder kans voor mannen bij ‘vrouwenberoepen’

Mannen maken minder kans op beroepen die vooral door vrouwen worden uitgeoefend, schrijven onder meer Amsterdamse onderzoekers in het vakblad European Sociological Review. In Nederland, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk moeten mannen vaker solliciteren om kans te maken op banen als bijvoorbeeld verkoopmedewerker of receptionist. In Noorwegen en de Verenigde Staten leken mannen niet te zijn benadeeld bij het solliciteren.