Een op de COP26-klimaattop gemaakte afspraak over ontbossing bevat volgens Indonesië geen belofte over het beëindigen van ontbossing tegen 2030. Indonesië, waar een derde van alle regenwouden wereldwijd te vinden is, was een van de meer dan honderd landen die eerder deze week steun uitsprak voor het tegengaan van ontbossing.