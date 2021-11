Bestuurslid Har Frenken van Waterschap Limburg is opgestapt. Dat gebeurde woensdagavond na een fikse ruzie tussen hem en dijkgraaf Patrick van der Broeck. Frenken stapte op nadat binnen het bestuur de vraag werd gesteld of er nog voldoende vertrouwen is in samenwerking tussen hem en de overige leden van het dagelijks bestuur, maakte het waterschap bekend.