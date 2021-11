Schoonmakers die door hun werk in de coronazorg op de intensive care zijn terechtgekomen, komen mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage. Dit geldt ook voor nabestaanden van schoonmakers die door hun werk zijn overleden. De financiële bijdrage vanuit Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) bedraagt 30.000 euro in geval van ic-opname en 50.000 euro in geval van overlijden.