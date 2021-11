Extra onderzoek ACM naar duurzaamheidsclaims zes kledingbedrijven

De duurzaamheidsclaims van verschillende kledingbedrijven die in Nederland actief zijn worden nog eens extra onderzocht. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) deed eerder onderzoek naar beweringen van tien bedrijven die mogelijk misleidend zouden zijn en zag bij zes van hen reden om vervolgonderzoek in te stellen. Namen noemde de ACM niet. Wel is bekend dat het om vier buitenlandse kledingketens en twee Nederlandse bedrijven gaat.