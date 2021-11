Credit Suisse heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt doordat het boetes moest betalen wegens corruptie en fraude bij fondsenwervingen in Mozambique. De Zwitserse bank heeft de afgelopen periode 564 miljoen frank (534 miljoen euro) opzijgezet voor boetes en rechtszaken, onder meer voor het schandaal in het Afrikaanse land.