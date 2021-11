Divisie Bouw en Vastgoed helpt bouwer BAM vooruit

De ingezette strategie van bouwbedrijf BAM, waarbij de onderneming de portefeuille opschudt, minder risico’s neemt en de winstgevendheid wil verbeteren, lijken zich uit te betalen. Het bedrijf kwam over de eerste negen maanden van het jaar met fors verbeterde resultaten in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, zo werd in een beknopte handelsupdate gemeld. Vooral de divisie Bouw en Vastgoed presteerde volgens het bedrijf goed. Bij grote infraprojecten kampt het bedrijf nog wel met problemen.