Nikkei klimt na besluit afbouw coronasteun door Fed

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, ging de aandelenbeurs donderdag vooruit. De stemming werd gesteund door de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op het besluit van de Federal Reserve om nog deze maand te beginnen met de afbouw van de coronasteun. Naar verwachting wordt het opkoopprogramma van obligaties, waarmee geld in de economie wordt gepompt, in de zomer van volgend jaar helemaal stopgezet. De centrale bank gaf tevens aan geen haast te hebben met het verhogen van de rente.