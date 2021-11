Goederen en diensten zijn voor consumenten in oktober 3,4 procent duurder geworden dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging sinds april 2002, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder andere gas en elektriciteit werden vorige maand flink duurder, waardoor de inflatie opliep. In september stegen de prijzen nog met 2,7 procent.