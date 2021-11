In Nederland geboren Christina Adane in finale Kindervredesprijs

De in Nederland geboren Britse activiste Christina Adane is genomineerd voor de International Children’s Peace Prize 2021 van kinderrechtenorganisatie Kidsrights. Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en beschermheer van Kidsrights Desmond Tutu heeft de nominaties bekendgemaakt. Naast de 18-jarige Adane maken ook de Indiase broers Vihaan (17) en Nav (14) Agarwal kans op de Kindervredesprijs, evenals de Indiase Muhammad Aasim (15). De prijs wordt op 13 november uitgereikt door Kailash Satyarthi, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won.