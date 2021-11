Brandstof- en energieprijzen zullen doorwerken in inflatiecijfer

Het leven in Nederland zal in oktober naar verwachting weer flink duurder zijn geworden in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Een maand eerder zorgde vooral de prijsstijging van brandstof en energie voor een stijging van de inflatie. Alleen al de energierekening viel toen een vijfde hoger uit. Van enige verlichting op de markt is sindsdien nog geen sprake geweest. De inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden later op donderdagochtend bekendgemaakt.