De luchtaanval die de Verenigde Staten in augustus in Kabul uitvoerden en waardoor tien Afghaanse burgers om het leven kwamen, was legaal. Het Pentagon meldt woensdag na een onderzoek naar de aanval dat er geen wetten werden overtreden. Er was sprake van een „eerlijke fout” die het gevolg was van „helaas onnauwkeurige” interpretaties van de beschikbare inlichtingen.