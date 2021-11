Suriname kan voor de komende vijf jaar rekenen op een financiële injectie van 450 miljoen Amerikaanse dollar (bijna 390 miljoen euro). Het geld is toegezegd in het kader van de landenstrategie die de Inter-American Development Bank Group (IDBG) met Suriname heeft vastgesteld. Dat heeft de ontwikkelingsbank woensdag in een persbericht bekendgemaakt.