Op de internationale klimaattop COP26 in Glasgow hebben 18 landen beloofd geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen. De Britse overheid maakte woensdagavond laat bekend dat deze landen „geleidelijk minder afhankelijk willen worden van kolen” om elektriciteit op te wekken. Onder meer Polen, Vietnam en Chili zijn akkoord gegaan. Het is nog onduidelijk of Nederland ook beloofd heeft te stoppen met de bouw van kolencentrales.