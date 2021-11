De Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut (57) heeft dit jaar de belangrijke Britse Booker-literatuurprijs gewonnen voor zijn roman The Promise (De Belofte). Het boek gaat over een witte familie op een kleine boerderij in de buurt van Pretoria tijdens de apartheid (rassenscheiding) en de jaren daarna. De gezinsleden kampen met de belofte hun trouwe zwarte hulp een eigen huis te geven.