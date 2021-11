Wall Street naar nieuwe records na besluit afbouw coronasteun Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag op nieuwe recordstanden gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het besluit van de Federal Reserve om deze maand te beginnen met de afbouw van de coronasteunmaatregelen voor de economie. Verder waren er cijfers over de Amerikaanse banenmarkt van loonstrookverwerker ADP en kwartaalresultaten van onder meer gamesbedrijf Activision Blizzard en taxi-app Lyft.