Het is iets wat niet vaak zal worden uitgesproken. Maar wie denkt soms niet dat we dit jaar dankdag misschien maar beter kunnen overslaan, gezien alles wat er in het afgelopen jaar gebeurde? David wil er in Psalm 65 niet van weten. Hij kijkt verder terug dan één jaar. En hij kijkt nog verder vooruit. De wereld wás een paradijs. En wordt dat weer.