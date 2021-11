De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Beleggers waren vooral in afwachting van het belangrijke beleidsbesluit van de Federal Reserve later op de dag. Naar verwachting gaat de Amerikaanse centrale bank een besluit bekendmaken over de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld. Op de beurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien.