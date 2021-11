Rotterdam zoekt grens privacywet op voor hulp aan toeslagenouders

De gemeente Rotterdam gaat proberen de telefoonnummers van zeshonderd gedupeerden van het toeslagenschandaal te achterhalen in de gemeentelijke systemen om hulp te kunnen aanbieden. Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding en Schuldenaanpak) schrijft in een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat daarmee „zeer strikt en formeel genomen de randen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden opgezocht en mogelijk overschreden”.