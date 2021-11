Hoofdverdachte Abdi B. (25) heeft de koffermoord op de 29-jarige Manuel Alvarez uit Zwijndrecht volgens de advocaat van medeverdachte Kahlil Y. (20) in zijn eentje gepleegd. Dat verklaarde B. bij de politie, zo stelde de raadsman van Y. woensdag voor de rechtbank in Dordrecht. Daar bogen de rechters zich over het voorarrest van twee van acht verdachten.