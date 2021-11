Crimineel netwerk in één Amsterdamse buurt in kaart gebracht

Onderzoekers en politiespecialisten hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam een crimineel netwerk in één buurt in kaart gebracht. In de Wildemanbuurt in Amsterdam-Osdorp zijn in totaal 150 mensen verdeeld over elf groepen (‘clusters’), die voor veel overlast en criminaliteit zorgen. Er is sprake van ernstige vermogensmisdrijven, geweld en wapens die voorhanden zijn. In het netwerk zitten (familie)groepen die zich toeleggen op bijvoorbeeld liquidaties of autodiefstal. De harde kern die ook landelijk opereert bestaat uit 62 mannen, gevolgd door 35 ‘rising stars’ ofwel „aanstormend talent”, en 23 kleine criminelen, aldus het rapport.