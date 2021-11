Er zijn woensdag precieze cijfers bekendgemaakt over de controles van de coronatoegangsbewijzen (QR-codes) in de Amsterdamse horeca, afgelopen weekend. Handhavers hebben 288 controles uitgevoerd. In 49 gevallen werd een overtreding of een onregelmatigheid geconstateerd, hoofdzakelijk in cafés, laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema weten.