En 27-jarige Alkmaarder is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 72-jarige Sjaak Groot. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de woningoverval waarbij de bewoner met geweld om het leven kwam. De verdachte werd iets na middernacht opgepakt en blijft vastzitten tot hij vrijdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.