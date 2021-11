De VVD wil bij het aanscherpen van de coronamaatregelen kijken hoe de grote groep gevaccineerden in Nederland zoveel mogelijk kan worden ontzien. Kamerlid Aukje de Vries vindt het steeds moeilijker uit te leggen om maatregelen te nemen die mensen evenredig treffen, ongeacht of ze ingeënt zijn of niet.