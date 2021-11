Iemand die niet tegen het coronavirus gevaccineerd is, loopt aanzienlijk meer risico om in het ziekenhuis te belanden dan iemand die volledig gevaccineerd is. De kans op opname is 17 keer zo groot. En de kans dat de ongevaccineerde op een intensive care moet worden opgenomen is 33 keer zo groot. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na berekeningen.